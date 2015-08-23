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    Видеотрансляция матча «Уфа» - «Локомотив» - на «Бомбардире»

    «Локомотив» потихоньку становится «выездной» командой. В трех матчах в гостях «железнодорожники» набрали очков по максимуму, в то время, как на своем стадионе пока не побеждали. Однако уфимцы в игре с «Зенитом» на новой арене показали, что им есть, что противопоставить фавориту, коим сегодня, безусловно будет «Локомотив». Но однозначно ставить сегодня на гостей, пожалуй, не следует. В прошлом сезоне в двух играх в матчах с «Локомотивом» «Уфа» сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и отобрала у соперника четыре очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" -"Локомотив". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 12:08
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