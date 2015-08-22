Аленичев: «Спартак» был сильнее «Амкара»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итог матчу шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (3:1).

«Результат закономерен, «Спартак» был сильнее. В первом тайме было тяжело, «Амкар» всеми силами отходил назад, не было свободных зон. Исход встречи решил гол Квинси Промеса, после этого не было шансов. Соперник – хорошая команда, попортит еще нервы фаворитам.

Хотелось дать Зе Луишу сыграть с первых минут в паре с Юрой Мовсисяном. Он много напрягал оборону. То, что выбрали схему 4-4-2, – я ей симпатизирую. Не ожидал, что «Амкар» выйдет с пятью защитниками.

Не припомню ни одного голевого момента у «Амкара», тогда как мы могли забить еще. Просил ребят в перерыве сыграть на ноль», - подытожил специалист.