Борис Игнатьев: «Кокорина не должно быть в сборной»

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев дал комментарии по поводу вызова некоторых футболистов в сборную России.

«На данный период Смолов лучше Дзюбы и Кокорина. Кокорин сейчас не играет за «Динамо» и не заслуживает вызова в сборную, а Дзюба уступает Смолову как нападающему. Но дело в том, что не все сильнейшие могут попадать под ту идею, которую придумывает тренерский штаб. Считаю, что в ближайших отборочных играх Смолов получит игровое время.

Если говорить о Кузьмине, то Олег – лучший правый защитник страны, отличная кандидатура».