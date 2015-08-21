Кузьмин: «Вызов в сборную – приятный сюрприз»

Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин дал комментарии по поводу вызова в сборную России на отборочные матчи Евро-2016.

– Узнал о вызове от журналистов. С утра прилетели из Македонии, а тут такой приятный сюрприз! Не ожидал, что попаду в список игроков на сентябрьские матчи. Желания играть очень много. Не расстроюсь, если не выйду на поле во встречах со Швецией и Лихтенштейном. Главное, чтобы команда выиграла.

– Артем Дзюба хочет поменяться футболками с Ибрагимовичем. У вас подобных мыслей не возникло?

– Если честно, об этом не думал. Пожалуй, оставлю майку сборной себе на память.