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    «Севилья» интересуется Мбокани

    Нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани попал в список "прорабатываемых трансферов" испанской "Севильи".

    По информации Еstadiodeportivo, красно-белые нуждаются в высокорослом центральном нападающем, которого можно было бы приобрести недорого до закрытия трансферного окна. Рассматриваются кандидатуры динамовского конголезца, Ласины Траоре из "Монако", Рикки ван Волфсвинкела ("Норвич"), Эммануэля Адебайора, покидающего "Тоттенхэм" и Абеля Эрнандеса ("Халл Сити").

    Источник утверждает, что "Динамо" может расстаться с Мбокани за сумму, существенно меньшую 10-12 млн евро, о которых говорилось ранее, поскольку он окончательно потерял место в основном составе и более не входит в планы наставника "бело-голубых" Сергея Реброва. Правда, в приведенном списке Дьемерси - самый "маленький".

    Напомним, сегодня стало известно, что нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте близок к переходу в «Севилью» на правах аренды.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    21.08.2015 09:38
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