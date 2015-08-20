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    «Торпедо» не в состоянии рассчитаться с долгами

    Запрет РФС на регистрацию новичков клубом «Торпедо» снят не будет. Как сказал президент клуба Александр Тукманов, организация не в состоянии погасить долги, чтобы ликвидировать запрет.

    «В это трансферное окно клубу вряд ли удастся получить разрешение на регистрацию новых игроков», – подчеркнул он.

    На данный момент угрозы снятия команды с чемпионата ПФЛ-2015/16 нет, так как регулярно поступает финансирование от акционера в лице АМО ЗИЛ, но его хватает только на текущие расходы. Тем не менее, клуб рассчитывает закрыть все долги до зимы.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2015 17:09
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    Комментарии (5)
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    Miha
    1440084493
    Когда уже эту помойку закроют? Смысл этого клуба если на него ни кто не ходит?!☝
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    Харченко
    1440089126
    Фанаты ходят больные.
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    Артемка30
    1440120535
    Торпедо - клуб с давней историей, и очень жаль что ему нет места в суровой действительности. Кто не помнит свою историю - у того нет и будущего
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    ologreds
    1694997354
    numo439661
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