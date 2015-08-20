«Торпедо» не в состоянии рассчитаться с долгами

Запрет РФС на регистрацию новичков клубом «Торпедо» снят не будет. Как сказал президент клуба Александр Тукманов, организация не в состоянии погасить долги, чтобы ликвидировать запрет.

«В это трансферное окно клубу вряд ли удастся получить разрешение на регистрацию новых игроков», – подчеркнул он.

На данный момент угрозы снятия команды с чемпионата ПФЛ-2015/16 нет, так как регулярно поступает финансирование от акционера в лице АМО ЗИЛ, но его хватает только на текущие расходы. Тем не менее, клуб рассчитывает закрыть все долги до зимы.