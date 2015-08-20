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    Маньяков: «После драки кулаками не машут»

    Известный агент Александр Маньяков в продолжении беседы с "Бомбардиром" выразил свое мнение относительно скандальной ситуации с контрактом нападающего Владимира Дядюна.

    - Сообщение нападающего Владимира Дядюна о том, что во время игры в "Динамо" он отдал все свои подъемные на откаты руководству бело-голубых всколыхнуло интернет. Каково ваше виденье ситуации?

    - Мне немного не понятно, почему по прошествии двух лет данная история всплыла. Зачем ее надо было выносить на суд общественности? На тот ведь момент, когда были достигнуты договоренности, все всех устраивало. Сейчас же Дядюн решил все вылить в прессу, что, на мой взгляд, немного не по-мужски. Получается, что после драки он начинает махать кулаками.

    Полный текст интервью Александра Маньякова читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 11:33
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