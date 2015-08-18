Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адурис: «Завоевание титула – это лучшее, что может быть для «Атлетика»

    Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис не стал скрывать радости после победы в Суперкубке Испании над «Барселоной» по сумме двух матчей (5:1), где из пяти мячей, забитых басками, четыре числятся на его счету.

    «Если даже будешь писать историю специально, такой сценарий окажется маловероятным. Завоевание титула – это лучшее, что может быть для «Атлетика». Особенно в противостоянии с «Барселоной». В течение многих лет Бильбао не видел трофеев. Два или три поколения болельщиков заслужили это», – заявил Адурис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2015 13:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 18 августа 2015, 16:11

      неожиданно. ничего не завоевали и на тебе - матчи за суперкубок.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11