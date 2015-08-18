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    «Милан» проведет переговоры с Витселем

    «Милан» не оставляет попыток подписать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. «Россонери» были готовы отдать за бельгийца 25 миллионов евро, в то время как в Петербурге от них требовали на 10 миллионов больше.

    Тем не менее, «Милан» не планирует отдавать 35 миллионов, и поэтому было принято решение провести переговоры с самим игроком на следующей неделе, чтобы он помог убедить клуб с берегов Невы снизить цену.

    Источник: Football Italia

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    18.08.2015 12:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 18 августа 2015, 17:12

      Переоцененный игрок. Из Зенита, как из воровского денежного мешка выдояли крупную сумму, завысив цену на самого Витселя в разы. А теперь пытаются отбить потраченное, но 25 млн это и так нереальная сумма за него, ему красняк 15-17.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 августа 2015, 12:55

      интересно как это он снизит цену если только сам доплатит

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      Рейтинг: +29

      Ki85 > Garrincha58 18 августа 2015, 12:56

      начнет ныть например, что хочет в милан..

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