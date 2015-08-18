«Милан» проведет переговоры с Витселем

«Милан» не оставляет попыток подписать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. «Россонери» были готовы отдать за бельгийца 25 миллионов евро, в то время как в Петербурге от них требовали на 10 миллионов больше.

Тем не менее, «Милан» не планирует отдавать 35 миллионов, и поэтому было принято решение провести переговоры с самим игроком на следующей неделе, чтобы он помог убедить клуб с берегов Невы снизить цену.