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    Рейнгольд: «Быстрову не стоило уходить из «Спартака»

    Эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Владимира Быстрова в матче 5 –го тура РФПЛ против «Зенита». Встреча закончилась победой краснодарской команды со счетом 2:0.

    «Как себя проявил Быстров? Никак. Нет такого Быстрова, которого мы знаем. У него была скорость. Он ею пользовался. Сейчас эта скорость пропала. Я говорю про стартовую скорость, за счет которой и играл Володька.

    Он совершил грубейшую ошибку, уйдя из «Спартака». Не надо было дергаться. В «Спартаке» он бы только прогрессировал. И помог бы команде. Так он сидел в запасе в «Зените» и стал посредственным игроком из одного из сильнейших игроков России», - резюмировал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.08.2015 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 18 августа 2015, 10:22

      Только вот ничего бы там не добился, а тут и бронзу выиграли и в Европе играют. Та и польза от него есть не слабая. Раньше он только и стартовал, а не играл, на данный момент стиль игры поменялся и это не плохо. Ведь годыдидут, и он уже не молодой, чтоб так стартовать

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