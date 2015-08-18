Рейнгольд: «Быстрову не стоило уходить из «Спартака»

Эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Владимира Быстрова в матче 5 –го тура РФПЛ против «Зенита». Встреча закончилась победой краснодарской команды со счетом 2:0.

«Как себя проявил Быстров? Никак. Нет такого Быстрова, которого мы знаем. У него была скорость. Он ею пользовался. Сейчас эта скорость пропала. Я говорю про стартовую скорость, за счет которой и играл Володька.

Он совершил грубейшую ошибку, уйдя из «Спартака». Не надо было дергаться. В «Спартаке» он бы только прогрессировал. И помог бы команде. Так он сидел в запасе в «Зените» и стал посредственным игроком из одного из сильнейших игроков России», - резюмировал Рейнгольд.