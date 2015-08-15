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    • Канчельскис: «Надо было дать Капелло доработать до Евро-2016»

    Канчельскис: «Надо было дать Капелло доработать до Евро-2016»

    Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказал мнение о смене главного тренера сборной России с Фабио Капелло на Леонида Слуцкого.

    — Что скажете о смене тренера сборной?

    — Считаю, что надо было дать доработать Фабио Капелло, а не предпринимать таких шагов накануне решающих матчей отборочного турнира. Как бы после подобных кадровых перестановок нам мимо чемпионата Европы не пролететь…

    — Кандидатура Леонида Слуцкого у вас вызывает сомнения?

    — Возможно, у него получится, а может быть, и нет. Время покажет. Но будь я на его месте, в сборную не рвался бы. Слишком уж много людей в нашей футбольной федерации, которые мяч видят словно из космоса и принимают решения, вредящие российскому футболу. От этого горько и обидно… Мне вспомнился разговор с Алексом Фергюсоном. По его словам, когда ему предложили возглавить сборную Англии, он ответил очень просто: «Не хочу».

    Источник: Sportbox.ru

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    15.08.2015 15:26
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    Комментарии (5)
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    Nerlinger
    1439642583
    так он не работал
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    САДЫЧОК
    1439643309
    единственная разумная речь!слуцкий и каппело это все равно что говно и виноград!
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    Mi6
    1439649382
    Алекс - глыба...
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    Neuturungal
    1439654291
    "Как бы после подобных кадровых перестановок нам мимо чемпионата Европы не пролететь…" НО без подобных кадровых перестановок мы пролетали с гарантией. Все видели как Капелло сливал домашнюю игру с Австрией выставив заведомо проигрышный состав, так как ему надо было получить неустойку и отомстить за задержки зарплаты. А репутация его уже не беспокоила, ведь он ушел на пенсию.
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    ologreds
    1694997392
    numo439093
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