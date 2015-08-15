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    Луис Энрике: «Я несу ответственность за поражение и за ротацию состава»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после крупного поражения в первом матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (0:4) взял на себя ответственность за этот результат.

    «Это была не лучшая наша игра, – приводит официальный сайт «Барселоны» слова Энрике. – В каких-то моментах нам не везло у ворот «Атлетика». Тем не менее, некоторые отрезки встречи команда провела неплохо. Нам нужно настроиться и подумать, как отыграть четыре гола в ответной встрече. Мы допустили много ошибок, но они являются частью футбола. Я ответственен за результат и за ротацию состава. Но сейчас не время искать оправдания. Необходимо работать и прибавлять».

    Суперкубок Испании. «Атлетик» - «Барселона». Все голы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 06:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      B o O m 15 августа 2015, 08:06

      всё правильно сделал с точки зрения масштабности...впереди новый сезон и правильно, что он выпускает дубль в основе....даёт отдохнуть важным игрокам..., а выпуская скамейку запасных, ещё и даёт им богатый опыт...в обычных матчах Примеры такого не наберёшься

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