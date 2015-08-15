Луис Энрике: «Я несу ответственность за поражение и за ротацию состава»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после крупного поражения в первом матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (0:4) взял на себя ответственность за этот результат.

«Это была не лучшая наша игра, – приводит официальный сайт «Барселоны» слова Энрике. – В каких-то моментах нам не везло у ворот «Атлетика». Тем не менее, некоторые отрезки встречи команда провела неплохо. Нам нужно настроиться и подумать, как отыграть четыре гола в ответной встрече. Мы допустили много ошибок, но они являются частью футбола. Я ответственен за результат и за ротацию состава. Но сейчас не время искать оправдания. Необходимо работать и прибавлять».

Суперкубок Испании. «Атлетик» - «Барселона». Все голы