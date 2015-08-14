«Реал» не намерен платить 40 миллионов за Де Хеа

«Реал» не будет торопиться приобретать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, «Сливочные» не намерены отдавать запрашиваемые 40 миллионов евро за игрока, у которого через год заканчивается контракт с клубом.

В «Реале» считают, что вратарская позиция команды не требует срочного усиления и в случае необходимости готовы подождать один год, чтобы подписать Де Хеа бесплатно. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не спешит идти на уступки, поскольку до закрытия трансферного окна может многое измениться.

