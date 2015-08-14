Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» не намерен платить 40 миллионов за Де Хеа

    «Реал» не будет торопиться приобретать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, «Сливочные» не намерены отдавать запрашиваемые 40 миллионов евро за игрока, у которого через год заканчивается контракт с клубом.

    В «Реале» считают, что вратарская позиция команды не требует срочного усиления и в случае необходимости готовы подождать один год, чтобы подписать Де Хеа бесплатно. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не спешит идти на уступки, поскольку до закрытия трансферного окна может многое измениться.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      solomon39 14 августа 2015, 19:22

      Это называется запори предпологаемому конкуренту крутого вратаря!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Hater gonna hate 14 августа 2015, 12:24

      да щас протянут все лето и на последних минутах закроют трансфер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      invite yupi 14 августа 2015, 11:54

      Может через год передумает переходить в реал, после того как все турниры выиграют и зп в пять раз подымут))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Oleg-7 14 августа 2015, 10:40

      уже и не понятно 40 лямов много или мало...если за Бэйла по 100 дают.. маразм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Cektor 14 августа 2015, 10:15

      странные мешки, за ильяраменди и прочих по 40 лямов нормально, а за Де Хеа много!?!?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      tashmuso 14 августа 2015, 09:27

      интересно, эта эпопея с Де Хеа когда-нибудь закончится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 14 августа 2015, 08:39

      Я бы тоже год подождал 40 мультов. Да че там говорить, пятеру точно

      Осталось банк нагреть и зарыть в огороде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 14 августа 2015, 08:37

      Де Хеа нужно оставаться и дорабатывать спокойно контракт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11