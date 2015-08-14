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    «Реал» не намерен платить 40 миллионов за Де Хеа

    «Реал» не будет торопиться приобретать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, «Сливочные» не намерены отдавать запрашиваемые 40 миллионов евро за игрока, у которого через год заканчивается контракт с клубом.

    В «Реале» считают, что вратарская позиция команды не требует срочного усиления и в случае необходимости готовы подождать один год, чтобы подписать Де Хеа бесплатно. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не спешит идти на уступки, поскольку до закрытия трансферного окна может многое измениться.

    Источник: Marca

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    14.08.2015 08:30
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Marchen
    1439530642
    Де Хеа нужно оставаться и дорабатывать спокойно контракт.
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    kidd-75
    1439530750
    Я бы тоже год подождал 40 мультов. Да че там говорить, пятеру точно Осталось банк нагреть и зарыть в огороде
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    tashmuso
    1439533631
    интересно, эта эпопея с Де Хеа когда-нибудь закончится
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    Cektor
    1439536540
    странные мешки, за ильяраменди и прочих по 40 лямов нормально, а за Де Хеа много!?!?!
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    Oleg-7
    1439538026
    уже и не понятно 40 лямов много или мало...если за Бэйла по 100 дают.. маразм
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    invite yupi
    1439542466
    Может через год передумает переходить в реал, после того как все турниры выиграют и зп в пять раз подымут))
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    Hater gonna hate
    1439544261
    да щас протянут все лето и на последних минутах закроют трансфер.
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    solomon39
    1439569326
    Это называется запори предпологаемому конкуренту крутого вратаря!
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    ologreds
    1694997402
    numo438935
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