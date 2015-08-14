Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитриев: «Бышовца не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал»

    Двукратный чемпион СССР в составе "Зенита" и ЦСКА Сергей Дмитриев высказал мнение о заслуженном тренере СССР и России Анатолии Бышовце.

    «Вы "Идиота" читали? Тот был нормальным человеком - а строил из себя идиота. Этот наоборот: идиот, но корчит умника.

    Ничего для "Зенита" Бышовец не сделал, зато получил все, стал тогда самым дорогим тренером России. Но в гостинице даже бокала шампанского не оплатил. В клуб счета отсылал. Удавится за копейку.

    У нас конфликт из-за чего возник? Команда проходит таможню. Меня в Питере все знают, зеленый коридор. Беру вратаря Приходько, идем. Про Бышовца я и думать забыл. После мне было сказано: "Ты не ох…л?! Я стою в очереди - а ты проходишь? Я же Бышовец!"

    Он квартиру специально снял возле Таврического сада. Чтоб кроссик пробежать - и наслаждаться: видишь, меня узнают! Больной человек!

    Бышовец воевал с Лобановским, но я не слышал, чтоб Валерий Васильевич его обозвал. Никогда не опускался. А Бышовец - постоянно: "Ну и м…к этот рыжий!"

    Бышовец просил деньги за попадание в состав? Я об этом знал. В Питере он делал то же самое. Привозил с Украины игроков, которым называл одну сумму, а у Виталия Леонтьевича брал другую. Но всплыло все в "Локомотиве". Бышовец не меняется! Его не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал. Саша Бородюк, например», - рассказал Дмитриев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2015, 13:42

      можно подумать сейчас не так тоже самое нигде не любят русских команд даже а Грозном и Махачкале и агенты занимаются тем же самым отмыванием бабла вон в Динамо тоже самое происходит игроков рекетируют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Exodus 14 августа 2015, 10:32

      Тварь этот Дмитриев редкостная

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Exodus 14 августа 2015, 13:43

      может ты тваренок редкостный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 14 августа 2015, 09:28

      Трандец Бышовцу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 августа 2015, 09:25

      ну и му..к это Бышовец)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Yera 14 августа 2015, 09:12

      никогда мне не нравился он. скорее всего олимпиаду и без него могли выйграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 14 августа 2015, 09:06

      Ох уж этот бышовец, мутный тип)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 14 августа 2015, 09:05

      Тварь этот Бышовец редкостная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 августа 2015, 09:01

      В августе все решили видимо повысказываться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 14 августа 2015, 08:41

      Ну ваще...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 14 августа 2015, 08:12

      Скандалы, интриги, расследования?:-)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11