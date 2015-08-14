Дмитриев: «Бышовца не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал»

Двукратный чемпион СССР в составе "Зенита" и ЦСКА Сергей Дмитриев высказал мнение о заслуженном тренере СССР и России Анатолии Бышовце.

«Вы "Идиота" читали? Тот был нормальным человеком - а строил из себя идиота. Этот наоборот: идиот, но корчит умника.

Ничего для "Зенита" Бышовец не сделал, зато получил все, стал тогда самым дорогим тренером России. Но в гостинице даже бокала шампанского не оплатил. В клуб счета отсылал. Удавится за копейку.

У нас конфликт из-за чего возник? Команда проходит таможню. Меня в Питере все знают, зеленый коридор. Беру вратаря Приходько, идем. Про Бышовца я и думать забыл. После мне было сказано: "Ты не ох…л?! Я стою в очереди - а ты проходишь? Я же Бышовец!"

Он квартиру специально снял возле Таврического сада. Чтоб кроссик пробежать - и наслаждаться: видишь, меня узнают! Больной человек!

Бышовец воевал с Лобановским, но я не слышал, чтоб Валерий Васильевич его обозвал. Никогда не опускался. А Бышовец - постоянно: "Ну и м…к этот рыжий!"

Бышовец просил деньги за попадание в состав? Я об этом знал. В Питере он делал то же самое. Привозил с Украины игроков, которым называл одну сумму, а у Виталия Леонтьевича брал другую. Но всплыло все в "Локомотиве". Бышовец не меняется! Его не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал. Саша Бородюк, например», - рассказал Дмитриев.