Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Дмитриев: «Бышовца не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал»

    Дмитриев: «Бышовца не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал»

    Двукратный чемпион СССР в составе «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев высказал мнение о заслуженном тренере СССР и России Анатолии Бышовце.

    «Вы «Идиота» читали? Тот был нормальным человеком – а строил из себя идиота. Этот наоборот: идиот, но корчит умника.

    Ничего для «Зенита» Бышовец не сделал, зато получил все, стал тогда самым дорогим тренером России. Но в гостинице даже бокала шампанского не оплатил. В клуб счета отсылал. Удавится за копейку.

    У нас конфликт из-за чего возник? Команда проходит таможню. Меня в Питере все знают, зеленый коридор. Беру вратаря Приходько, идем. Про Бышовца я и думать забыл. После мне было сказано: «Ты не ох…л?! Я стою в очереди – а ты проходишь? Я же Бышовец!»

    Он квартиру специально снял возле Таврического сада. Чтоб кроссик пробежать – и наслаждаться: видишь, меня узнают! Больной человек!

    Бышовец воевал с Лобановским, но я не слышал, чтоб Валерий Васильевич его обозвал. Никогда не опускался. А Бышовец – постоянно: «Ну и м…к этот рыжий!»

    Бышовец просил деньги за попадание в состав? Я об этом знал. В Питере он делал то же самое. Привозил с Украины игроков, которым называл одну сумму, а у Виталия Леонтьевича брал другую. Но всплыло все в «Локомотиве». Бышовец не меняется! Его не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал. Саша Бородюк, например», – рассказал Дмитриев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aviator117
    1439530867
    Ну ваще...
    Ответить
    Nesterenko
    1439532070
    В августе все решили видимо повысказываться
    Ответить
    Alex2712
    1439532349
    Тварь этот Бышовец редкостная
    Ответить
    Wilhelmson
    1439532395
    Ох уж этот бышовец, мутный тип)))
    Ответить
    Yera
    1439532770
    никогда мне не нравился он. скорее всего олимпиаду и без него могли выйграть
    Ответить
    джон базелон
    1439533518
    ну и му..к это Бышовец)
    Ответить
    kara-mba
    1439533706
    Трандец Бышовцу!
    Ответить
    Exodus
    1439537566
    Тварь этот Дмитриев редкостная
    Ответить
    Garrincha58
    1439548957
    можно подумать сейчас не так тоже самое нигде не любят русских команд даже а Грозном и Махачкале и агенты занимаются тем же самым отмыванием бабла вон в Динамо тоже самое происходит игроков рекетируют
    Ответить
    ologreds
    1694997402
    numo438933
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+