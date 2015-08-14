Дмитриев: «Бышовца не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал»

Двукратный чемпион СССР в составе «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев высказал мнение о заслуженном тренере СССР и России Анатолии Бышовце.

«Вы «Идиота» читали? Тот был нормальным человеком – а строил из себя идиота. Этот наоборот: идиот, но корчит умника.

Ничего для «Зенита» Бышовец не сделал, зато получил все, стал тогда самым дорогим тренером России. Но в гостинице даже бокала шампанского не оплатил. В клуб счета отсылал. Удавится за копейку.

У нас конфликт из-за чего возник? Команда проходит таможню. Меня в Питере все знают, зеленый коридор. Беру вратаря Приходько, идем. Про Бышовца я и думать забыл. После мне было сказано: «Ты не ох…л?! Я стою в очереди – а ты проходишь? Я же Бышовец!»

Он квартиру специально снял возле Таврического сада. Чтоб кроссик пробежать – и наслаждаться: видишь, меня узнают! Больной человек!

Бышовец воевал с Лобановским, но я не слышал, чтоб Валерий Васильевич его обозвал. Никогда не опускался. А Бышовец – постоянно: «Ну и м…к этот рыжий!»

Бышовец просил деньги за попадание в состав? Я об этом знал. В Питере он делал то же самое. Привозил с Украины игроков, которым называл одну сумму, а у Виталия Леонтьевича брал другую. Но всплыло все в «Локомотиве». Бышовец не меняется! Его не переносят даже те, с кем Олимпиаду выигрывал. Саша Бородюк, например», – рассказал Дмитриев.