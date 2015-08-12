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    Булыкин: «Динамо» потеряет еще нескольких игроков»

    Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением касательно трансферной ситуации в стане бело-голубых.

    «В связи с последними событиями «Динамо» будет тяжело достойно выступить в этом сезоне. Думаю, что еще несколько легионеров скоро покинут команду. Мы уже знаем, что вектор направления бело-голубых поменялся. Будем надеяться, что динамовская молодежь придаст команде новый импульс. Также клубу пригодятся новые покупки, если они будут правильно сделаны по соотношению цена – качество. Все это должно помочь москвичам бороться за высокие места в следующем сезоне, хотя в этом и есть большие сомнения», - резюмировал бывший футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 19:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +50

      valeh172 12 августа 2015, 21:20

      Я верю что эта золотая молодежь Динамо покажет себя. Забегая вперед можно даже надеяться что 2018 они будут надеждой сборной.

      0
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      Рейтинг: +17

      staronnik 12 августа 2015, 21:13

      Опыт Анжи не дает покоя, который раз уже)))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2015, 20:48

      Кризис у всех случается-ничего поднимутся.

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      Рейтинг: +143

      SanekGol 12 августа 2015, 19:44

      Угадывается вектор развития под названием "переход на молодых воспитанников клуба". Я уверен что в следующем сезоне Динамо сможет навязать нешуточную борьбу за первое место Зениту......2

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 августа 2015, 19:38

      Что заслужили, то пусть и разгребают...(((

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