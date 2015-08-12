Булыкин: «Динамо» потеряет еще нескольких игроков»

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением касательно трансферной ситуации в стане бело-голубых.

«В связи с последними событиями «Динамо» будет тяжело достойно выступить в этом сезоне. Думаю, что еще несколько легионеров скоро покинут команду. Мы уже знаем, что вектор направления бело-голубых поменялся. Будем надеяться, что динамовская молодежь придаст команде новый импульс. Также клубу пригодятся новые покупки, если они будут правильно сделаны по соотношению цена – качество. Все это должно помочь москвичам бороться за высокие места в следующем сезоне, хотя в этом и есть большие сомнения», - резюмировал бывший футболист.