«Спартак» и ЦСКА рассудит Мешков, «Зенит» и «Краснодар» — Москалев

Назначены судьи на пятый тур РФПЛ, который стартует уже через два дня. Главное московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА рассудит дмитровский арбитр Виталий Мешков. В матче между «Зенитом» и «Краснодаром» решения будет принимать Владимир Москалев из Воронежа.

14 августа

«Амкар» - «Анжи»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» - ЦСКА: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Богач (Люберцы); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).

15 августа

«Зенит» - «Краснодар»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Кубань» - «Рубин»: судья - Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

16 августа

«Локомотив» - «Терек»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор - Андрей Будогосский (Москва).

«Динамо» - «Урал»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» - «Крылья Советов»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

17 августа

«Мордовия» - «Уфа»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).