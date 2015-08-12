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    «Спартак» и ЦСКА рассудит Мешков, «Зенит» и «Краснодар» — Москалев

    Назначены судьи на пятый тур РФПЛ, который стартует уже через два дня. Главное московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА рассудит дмитровский арбитр Виталий Мешков. В матче между «Зенитом» и «Краснодаром» решения будет принимать Владимир Москалев из Воронежа.

    14 августа

    «Амкар» - «Анжи»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Спартак» - ЦСКА: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Богач (Люберцы); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).

    15 августа

    «Зенит» - «Краснодар»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

    «Кубань» - «Рубин»: судья - Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

    16 августа

    «Локомотив» - «Терек»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор - Андрей Будогосский (Москва).

    «Динамо» - «Урал»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

    «Ростов» - «Крылья Советов»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

    17 августа

    «Мордовия» - «Уфа»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

    Источник: РФС

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    12.08.2015 12:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      OlegaT 12 августа 2015, 19:12

      Так и знал, что либо Мешков либо Безбородов... "Пропитерское" кю поросят "тянуть" будет >:(

      0
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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 12 августа 2015, 18:20

      Два раза за сезон, признаюсь, болею за Спартак. Когда они играют с ЦСКА.

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      Рейтинг: +13

      zdar 12 августа 2015, 18:01

      где карась?

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      Рейтинг: +100

      borsch123 12 августа 2015, 16:40

      Какая ирония)

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