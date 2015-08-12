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    Яя Туре: «Мне все равно, что обо мне говорят»

    Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре заявил, что был удивлен критике, которая направлялась в его адрес по ходу прошлого сезона.

    «Все должны понимать, что футбол в первую очередь командная игра. Весь прошлый сезон люди постоянно говорили обо мне, было много критики. Но прошедший год был не лучшим для нас, как для команды в целом. Я же в свою очередь забил 12 мячей и выиграл Кубок Африки со своей сборной. Меня не волнует, что говорят обо мне. Я знаю чего я хочу и что я должен делать. Я люблю свою работу, люблю играть в футбол и хочу все время побеждать», - поделился ивуариец.

    Источник: Skysports

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    12.08.2015 12:18
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