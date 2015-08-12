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    Месси: «Казалось, что играем на своем поле»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Европы с «Севильей» (5:4 д.в.), который проходил в Тбилиси.

    «Мне посчастливилось дважды забить, и я очень рад, что команда победила. Благодарен всем за поддержку и столь теплый прием. Казалось, что играем на своем поле! Действительно было ощущение, что мы хозяева. Очень счастливы и рады нашей победе.

    Наша задача – побеждать, выигрывать как можно больше титулов. Сегодняшний успех имеет большое значение, потому что очень важно завоевать Суперкубок УЕФА и тем самым начать сезон на мажорной ноте. Поэтому мы очень довольны. Все трофеи прекрасны, и выигрывать их – это здорово.

    Матч начался странно. Мы пропустили, но после этого, думаю, заиграли куда лучше и сильнее. Первые 60 минут мы основательно владели мячом, создавали моменты и забивали, однако после этого слишком расслабились. «Севилья» же усилила давление, забила, и все это было для нас непросто. Было такое чувство, что мы побеждаем одной левой, и тут «Севилья» отыгралась.

    Я очень рад, что именно Педро забил победный мяч. Лично я не знаю, какое решение он примет – оставаться в «Барселоне» или нет, но мы все его поддерживаем и будем поддерживать. Мы хотим для него лучшего. Учитывая его вклад в успехи команды, он заслуживает самого лучшего. Не знаю, что он решит, но мы все равно будем на его стороне», – сказал Месси.

    Источник: УЕФА

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    12.08.2015 09:14
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    Комментарии (7)
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    goalaktika
    1439363115
    "Было такое чувство, что мы побеждаем одной левой" Лео все поняли ты о чем))
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    _____MAKC_____
    1439371567
    Лео - король!!!
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    _____MAKC_____
    1439371599
    Грузины - молодцы, все сделали четко!!!
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    Romeo SL
    1439371702
    говорят следующий финал будет в грозном))
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    ologreds
    1694997418
    numo438694
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