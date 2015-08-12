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    Месси: «Казалось, что играем на своем поле»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Европы с «Севильей» (5:4 д.в.), который проходил в Тбилиси.

    "Мне посчастливилось дважды забить, и я очень рад, что команда победила. Благодарен всем за поддержку и столь теплый прием. Казалось, что играем на своем поле! Действительно было ощущение, что мы хозяева. Очень счастливы и рады нашей победе.

    Наша задача - побеждать, выигрывать как можно больше титулов. Сегодняшний успех имеет большое значение, потому что очень важно завоевать Суперкубок УЕФА и тем самым начать сезон на мажорной ноте. Поэтому мы очень довольны. Все трофеи прекрасны, и выигрывать их - это здорово.

    Матч начался странно. Мы пропустили, но после этого, думаю, заиграли куда лучше и сильнее. Первые 60 минут мы основательно владели мячом, создавали моменты и забивали, однако после этого слишком расслабились. "Севилья" же усилила давление, забила, и все это было для нас непросто. Было такое чувство, что мы побеждаем одной левой, и тут "Севилья" отыгралась.

    Я очень рад, что именно Педро забил победный мяч. Лично я не знаю, какое решение он примет - оставаться в "Барселоне" или нет, но мы все его поддерживаем и будем поддерживать. Мы хотим для него лучшего. Учитывая его вклад в успехи команды, он заслуживает самого лучшего. Не знаю, что он решит, но мы все равно будем на его стороне", - сказал Месси.

    Источник: УЕФА

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    12.08.2015 09:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 12 августа 2015, 12:28

      говорят следующий финал будет в грозном))

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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 12 августа 2015, 12:26

      Грузины - молодцы, все сделали четко!!!

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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 12 августа 2015, 12:26

      Лео - король!!!

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      Рейтинг: +18

      goalaktika 12 августа 2015, 10:05

      "Было такое чувство, что мы побеждаем одной левой"
      Лео все поняли ты о чем))

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      Рейтинг: +10

      genie > goalaktika 12 августа 2015, 10:28

      Насчет "левой" это вольные фантазии при переводе с оригинала )

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      Рейтинг: +14

      Ruvar > genie 12 августа 2015, 10:43

      не отмазывайся,Лео)))

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