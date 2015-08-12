Месси: «Казалось, что играем на своем поле»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Европы с «Севильей» (5:4 д.в.), который проходил в Тбилиси.

"Мне посчастливилось дважды забить, и я очень рад, что команда победила. Благодарен всем за поддержку и столь теплый прием. Казалось, что играем на своем поле! Действительно было ощущение, что мы хозяева. Очень счастливы и рады нашей победе.

Наша задача - побеждать, выигрывать как можно больше титулов. Сегодняшний успех имеет большое значение, потому что очень важно завоевать Суперкубок УЕФА и тем самым начать сезон на мажорной ноте. Поэтому мы очень довольны. Все трофеи прекрасны, и выигрывать их - это здорово.

Матч начался странно. Мы пропустили, но после этого, думаю, заиграли куда лучше и сильнее. Первые 60 минут мы основательно владели мячом, создавали моменты и забивали, однако после этого слишком расслабились. "Севилья" же усилила давление, забила, и все это было для нас непросто. Было такое чувство, что мы побеждаем одной левой, и тут "Севилья" отыгралась.

Я очень рад, что именно Педро забил победный мяч. Лично я не знаю, какое решение он примет - оставаться в "Барселоне" или нет, но мы все его поддерживаем и будем поддерживать. Мы хотим для него лучшего. Учитывая его вклад в успехи команды, он заслуживает самого лучшего. Не знаю, что он решит, но мы все равно будем на его стороне", - сказал Месси.