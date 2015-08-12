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    Педро: «Был зол, что не мог играть с первых минут»

    Нападающий «Барселоны» Педро Родригес поделился эмоциями после матча за Суперкубок Европы против «Севильи». Напомним, Педро в дополнительное время забил победный для своей команды гол.

    «Я забил свой гол, но это заслуга всей команды. Я рад новой победе, титулу, рад пережить счастливые моменты.

    Я был очень зол, что не мог играть с первых минут, но, как и всегда, я старался быть профессионалом. В этом матче из-за отсутствия Неймара у меня было больше шансов на попадание в стартовый состав, но тренер выбрал Рафинью», – цитирует Педро AS.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2015 08:47
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    Комментарии (3)
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    Оззи
    1439361820
    Педро молодец,профессинал!!!Переходи к Венгеру...И не думай о Манчестере!
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    Funny_Smailik
    1439432921
    Похоже Луис тихо сливает Педро
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    ologreds
    1694997418
    numo438692
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