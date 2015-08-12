Педро: «Был зол, что не мог играть с первых минут»

Нападающий «Барселоны» Педро Родригес поделился эмоциями после матча за Суперкубок Европы против «Севильи». Напомним, Педро в дополнительное время забил победный для своей команды гол.

«Я забил свой гол, но это заслуга всей команды. Я рад новой победе, титулу, рад пережить счастливые моменты.

Я был очень зол, что не мог играть с первых минут, но, как и всегда, я старался быть профессионалом. В этом матче из-за отсутствия Неймара у меня было больше шансов на попадание в стартовый состав, но тренер выбрал Рафинью», – цитирует Педро AS.