Азар заступился за Еву Карнейро, но Моуринью все равно отстранил ее

а постараюсь понять еще глубже эту ситуацыю....
моур перед этим инцидентом договорился с Евой чтоб отвести от себя внимание в отношениях с самой же Евой. Ибо кто набирает персонал в тренерский штаб....во всяком случае это все догадки не больше....но как вариант)))
Стали известны некоторые подробности конфликта главного тренера «Челси» Жозе Моуринью с Евой Карнейро, врачом команды.
За доктора заступился полузащитник Эден Азар, сказавший, что он сам решил покинуть поле. Но эти слова никак не повлияли на решение Моринью отстранить Карнейро от тренировок и присутствия на матчах.
Напомним, что конфликт разгорелся из-за того, то доктор увела Азара с поля для оказания помощи в матче «Челси» против «Суонси» (2:2), когда лондонцы и так находились в меньшинстве после удаления Тибо Куртуа.