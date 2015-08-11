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    Азар заступился за Еву Карнейро, но Моуринью все равно отстранил ее

    Стали известны некоторые подробности конфликта главного тренера «Челси» Жозе Моуринью с Евой Карнейро, врачом команды.

    За доктора заступился полузащитник Эден Азар, сказавший, что он сам решил покинуть поле. Но эти слова никак не повлияли на решение Моринью отстранить Карнейро от тренировок и присутствия на матчах.

    Напомним, что конфликт разгорелся из-за того, то доктор увела Азара с поля для оказания помощи в матче «Челси» против «Суонси» (2:2), когда лондонцы и так находились в меньшинстве после удаления Тибо Куртуа.

    Источник: ESPN Soccernet

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    11.08.2015 23:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +22

      Igreks 12 августа 2015, 11:28

      а постараюсь понять еще глубже эту ситуацыю....
      моур перед этим инцидентом договорился с Евой чтоб отвести от себя внимание в отношениях с самой же Евой. Ибо кто набирает персонал в тренерский штаб....во всяком случае это все догадки не больше....но как вариант)))

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 10:42

      и в подтверждение моих слов :"ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами"... видать роман с кем то закрутила (возможно тем же азаром).

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 10:39

      на самом деле, он просто хочет ее удалить, ато парни слишком поддрачивают на нее уже )) кто видел тренировки или просто моменты как игроки с ней взаимодействуют - тот поймет. Я думаю даже что она там специально оказалась как мотиватор вначале, чтобы перед ней выпендривались и старались показать себя круче чем остальные, но пошел перегиб как и бывает в таких случаях... она выбрала любимчика/ов и теперь вреда больше чем пользы. Моур хитёр, но понятно же было что этим и закончится.

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      Рейтинг: +9

      Best since day one 12 августа 2015, 10:07

      Руки прочь от Евы!!!

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      Рейтинг: +29

      Belars 12 августа 2015, 09:20

      Ева заметная фигура в мире футбола, нарциссик Жозе ждал удобного случая, чтобы ее отстранить, нехер греться в лучах славы, предназначенных только ему. А Азар будет выеживаться - продадут и забудут как звали

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 12 августа 2015, 01:32

      тренер всегда прав

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      Рейтинг: +7

      co;ld 12 августа 2015, 01:12

      Моринью конечно переборщил

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      Рейтинг: +23

      makeavelly 12 августа 2015, 01:07

      значит в манчестер путь заказан

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 12 августа 2015, 00:50

      Жаль, что Моуринью не поменяет своё решение, он не прав.

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      Рейтинг: +10

      Guria 12 августа 2015, 00:48

      все виноваты кроме маура

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