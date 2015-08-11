Тошич: «Фанаты «Спартака» просят меня не забивать красно-белым»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своих ожиданиях от дерби со «Спартаком», которое состоится 14 августа в рамках пятого тура РФПЛ.

«Когда я переходил в ЦСКА, все вокруг только и говорили, что об играх со «Спартаком». Я сам участвовал в дерби «Партизана» с «Црвеной Звездой» — это такой адреналин! Так что помню каждый свой гол в ворота «Спартака».

Хавбек рассказал и о своих отношениях с болельщиками «Спартака».

«Фанаты красно-белых, с которыми сталкиваюсь в городе, всегда желают мне удачи! Единственное, просят, чтобы я не забивал «Спартаку».

Дать свой прогноз на матч футболист отказался.

«В таких матчах может все что угодно произойти», - сказал Тошич.