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    Тошич: «Фанаты «Спартака» просят меня не забивать красно-белым»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своих ожиданиях от дерби со «Спартаком», которое состоится 14 августа в рамках пятого тура РФПЛ.

    «Когда я переходил в ЦСКА, все вокруг только и говорили, что об играх со «Спартаком». Я сам участвовал в дерби «Партизана» с «Црвеной Звездой» — это такой адреналин! Так что помню каждый свой гол в ворота «Спартака».

    Хавбек рассказал и о своих отношениях с болельщиками «Спартака».

    «Фанаты красно-белых, с которыми сталкиваюсь в городе, всегда желают мне удачи! Единственное, просят, чтобы я не забивал «Спартаку».

    Дать свой прогноз на матч футболист отказался.

    «В таких матчах может все что угодно произойти», - сказал Тошич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2015 22:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      spartachi 13 августа 2015, 13:03

      да Тошич постоянно забивает((

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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 11 августа 2015, 23:28

      Как же так,Зоран??...настоящее дороже или прошлое??

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      Рейтинг: +12

      Gringo > Balbes77773 12 августа 2015, 07:42

      Не говори ерунды???!!!
      А кто для тебя лучше: мама или папа? Есть и другие сравнения...

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