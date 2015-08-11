Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Коке: «Должен быть готов даже встать в ворота»

    Защитник «Севильи» Коке рассказал о том, с каким настроем подходит к предстоящему матчу за Суперкубок УЕФА против «Барселоны».

    «В прошлом сезоне мы проиграли в матче за Суперкубок УЕФА, и это было достаточно справедливо. Однако нет никакой связи между тем поединком и предстоящим. Думаю, сейчас люди испытывают большее уважение к нашей команде. Это уже второй Суперкубок УЕФА для «Севильи» за два года. Наш тренер всегда делает акцент на исторических матчах, таких как еврокубковые финалы. У «Севильи» большой опыт соперничества с грандами, и в таких встречах наша команда, как правило, показывает себя во всей красе. Будем надеяться, к 50-й минуте болельщики будут поддерживать нас, потому что мы показываем отличный футбол. Ранее я уже играл в центре полузащиты. Как тренер решит, так и будет. Я могу играть на фланге, в центре, где угодно, особенно если на кону трофей. Даже если понадобится встать в ворота, я должен быть к этому готов. Если нужно, готов чистить горшки и кастрюли!»

    Напомним, матч «Барселона» – «Севилья» состоится 11 августа в Тбилиси.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dikiy_Panda[AHI]
    1439287070
    Странно, что петросяны еще ничего тут не написали
    Ответить
    Forint
    1439291428
    и ты решил стать первым таковым?!
    Ответить
    ologreds
    1694997426
    numo438573
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+