Иньеста: «Хотим выиграть шесть титулов за сезон»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи» рассказал о том, какие цели стоят перед командой в новом сезоне.



«Когда выигрываешь «требл», невольно задумываешься о том, чего еще мог бы достичь. Конечно, даже повторить такой результат непросто, но первый шаг мы можем сделать уже в матче с «Севильей». Получить возможность выиграть шесть титулов за сезон уже само по себе неплохо, и мы, безусловно, хотим завоевать их все, но пока сконцентрированы на предстоящей встрече. Мы неплохо знаем стиль игры «Севильи», у них отличный тренер».



Напомним, матч «Барселона» – «Севилья» состоится 11 августа в Тбилиси.