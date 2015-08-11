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    Иньеста: «Хотим выиграть шесть титулов за сезон»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи» рассказал о том, какие цели стоят перед командой в новом сезоне.


    «Когда выигрываешь «требл», невольно задумываешься о том, чего еще мог бы достичь. Конечно, даже повторить такой результат непросто, но первый шаг мы можем сделать уже в матче с «Севильей». Получить возможность выиграть шесть титулов за сезон уже само по себе неплохо, и мы, безусловно, хотим завоевать их все, но пока сконцентрированы на предстоящей встрече. Мы неплохо знаем стиль игры «Севильи», у них отличный тренер».

    Напомним, матч «Барселона» – «Севилья» состоится 11 августа в Тбилиси.

    Источник: Goal.com

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    11.08.2015 01:05
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    Комментарии (8)
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    тебенепобедить
    1439245857
    и лч и ле в один сезон слабо?
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    ArtNow
    1439246364
    Visca El Barca
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    vovinho11
    1439247891
    только за
    Ответить
    05 dag
    1439263026
    Да ладно хороший!! Трениришка )))))))
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    _____MAKC_____
    1439274347
    Обязаны выигрывать, посмотрим как к сезону готовы...... А то что-то предсезонка со скрипом.
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    ologreds
    1694997429
    numo438533
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