Жоаозиньо: «Через месяц планирую вернуться в строй»

Полузащитник "Краснодара" Жоазиньо рассказал о своем восстановлении после полученной травмы. Напомним, 26-летний бразилец сломал ногу в марте этого года в матче премьер-лиги-2014/15 против "Урала".



«Я себя чувствую хорошо, состояние с каждым днем все лучше. Жду, когда врач разрешит мне заниматься в общей группе, получать полноценные нагрузки. Возможно, через месяц смогу вернуться в строй.



Очень помогает поддержка руководства– прежде всего психологически. Мне приятно, когда люди приезжают на базу и желают скорейшего выздоровления. Я этому очень рад. С каждым разом чувствую себя комфортнее и ощущаю, что мне будет легче вернуться на поле.



Очень важно, когда президент клуба ведет себя так по отношению к игроку, это придает сил. Он создал для меня самые лучшие условия, чтобы я как можно быстрее восстановился. Поэтому я хочу очень сильно поблагодарить Сергея Галицкого за заботу и помощь», - рассказал Жоаозиньо.