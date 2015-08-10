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    Из-за болезни Неймара трансфер Педро откладывается

    Переход нападающего «Барселоны» Педро Родригеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается. Каталонцы хотят отложить трансфер из-за болезни нападающего Неймара, который подхватил на днях свинку и пропустит ближайшие матчи.


    Испанцы настаивают, чтобы Педро принял участие в матче Суперкубка УЕФА против «Севильи», тогда как «МЮ» хочет и заявить футболиста на игры плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге», которые состоятся 18 и 26 августа.

    Ранее стало известно, что «МЮ» готов заплатить за Педро 30 миллионов евро в рассрочку.

    Источник: Sports.ru

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    10.08.2015 07:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      Jack Daniel 10 августа 2015, 13:05

      Давай Неймар выздоравливай и покажи всем)))

      0
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      Рейтинг: +19

      Assalim 10 августа 2015, 11:54

      Выздораливай Неймар! Здоровье превыше всякого соперничества!!

      0
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 10 августа 2015, 09:55

      Здоровья ему, жаль, что с Севильей без него!!!

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      Рейтинг: +100

      borsch123 10 августа 2015, 08:41

      Раз подхватил свинку значит скоро к нам в Спартак перейдёт.

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      Рейтинг: +49

      drnigo 10 августа 2015, 08:37

      Скорейшего выздоровления Неймару.

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