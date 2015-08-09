Сергей Иванов: «У Слуцкого в сборной все получится»

Глава администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов поделился комментарием по поводу назначения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.

«Я бы не хотел как-то комментировать свою роль. Могу только подтвердить, что я встречался с Виталием Мутко и Леонидом Слуцким до того, как решение было принято. В конченом итоге решение хорошее, правильное. Хочу пожелать Леониду Викторовичу всяческих успехов. Я почему-то уверен, что у него все получится.

Конечно, клуб может пострадать, но интересы сборной важнее. Я болельщик ЦСКА, но я не фанат «армейцев». А между этими понятиями большая разница. Я фанатов, а особенно фанатиков не люблю Я болельщик большого ЦСКА, я когда был министром обороны, пытался сохранить большой ЦСКА, работая с детскими школами. Профессиональные клубы у нас, слава Богу, давным-давно частные. Сергей Кужугетович Шойгу продолжает эту линию. Что касается зарплаты тренера сборной, информацией поделиться не могу. Совмещение постов тренера сборной и клуба – вечная проблема. В мировом футболе все хорошие тренеры работают в клубе. Ни один супертренер сборной не является свободным. Конечно, в теории, лучше обойтись без совмещения. Но теория и жизнь – разные вещи», - заявил Иванов.