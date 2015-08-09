Сергей Иванов: «У Слуцкого в сборной все получится»

Новый состав наберёт -да,со старыми лентяями -ничего не добьётся !!!
Глава администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов поделился комментарием по поводу назначения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.
«Я бы не хотел как-то комментировать свою роль. Могу только подтвердить, что я встречался с Виталием Мутко и Леонидом Слуцким до того, как решение было принято. В конченом итоге решение хорошее, правильное. Хочу пожелать Леониду Викторовичу всяческих успехов. Я почему-то уверен, что у него все получится.
Конечно, клуб может пострадать, но интересы сборной важнее. Я болельщик ЦСКА, но я не фанат «армейцев». А между этими понятиями большая разница. Я фанатов, а особенно фанатиков не люблю Я болельщик большого ЦСКА, я когда был министром обороны, пытался сохранить большой ЦСКА, работая с детскими школами. Профессиональные клубы у нас, слава Богу, давным-давно частные. Сергей Кужугетович Шойгу продолжает эту линию. Что касается зарплаты тренера сборной, информацией поделиться не могу. Совмещение постов тренера сборной и клуба – вечная проблема. В мировом футболе все хорошие тренеры работают в клубе. Ни один супертренер сборной не является свободным. Конечно, в теории, лучше обойтись без совмещения. Но теория и жизнь – разные вещи», - заявил Иванов.