Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Иванов: «У Слуцкого в сборной все получится»

    Глава администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов поделился комментарием по поводу назначения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.

    «Я бы не хотел как-то комментировать свою роль. Могу только подтвердить, что я встречался с Виталием Мутко и Леонидом Слуцким до того, как решение было принято. В конченом итоге решение хорошее, правильное. Хочу пожелать Леониду Викторовичу всяческих успехов. Я почему-то уверен, что у него все получится.
    Конечно, клуб может пострадать, но интересы сборной важнее. Я болельщик ЦСКА, но я не фанат «армейцев». А между этими понятиями большая разница. Я фанатов, а особенно фанатиков не люблю Я болельщик большого ЦСКА, я когда был министром обороны, пытался сохранить большой ЦСКА, работая с детскими школами. Профессиональные клубы у нас, слава Богу, давным-давно частные. Сергей Кужугетович Шойгу продолжает эту линию. Что касается зарплаты тренера сборной, информацией поделиться не могу. Совмещение постов тренера сборной и клуба – вечная проблема. В мировом футболе все хорошие тренеры работают в клубе. Ни один супертренер сборной не является свободным. Конечно, в теории, лучше обойтись без совмещения. Но теория и жизнь – разные вещи», - заявил Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 16:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      KARE 9 августа 2015, 19:53

      Новый состав наберёт -да,со старыми лентяями -ничего не добьётся !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Насмешник 9 августа 2015, 19:04

      Я бы не хотел как-то комментировать свою роль. Я просто передал Мутко и Слуцкому решение президента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 августа 2015, 17:19

      Ни фига у него не получится

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11