Колыванов: «Раскрываться с «Зенитом» - смерти подобно»

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РФПЛ против «Зенита». Специалист отметил ажиотаж, царящий в Уфе перед матчем.



«Понятное дело, что нам противостоит лидер чемпионата и действующий чемпион России, которому очень сложно противостоять. Поэтому нужно действовать сконцентрированно и не давать разбежаться сопернику. Иначе будет очень тяжело.



Мы всё делали для того, чтобы чемпионат на нашем стадионе начался именно поединком с грандом. Приятно, что болельщики увидят футболистов такой команды, как «Зенит», которая лучшая на сегодняшний день в стране. Сейчас у нас в городе небывалый ажиотаж, все хотят попасть на футбол. В том, что будет полный стадион, нет никаких сомнений. Как мне сказали, билеты за один день были распроданы.



Мы аккуратно готовимся к матчу, нужно быть полностью мобилизованными. Болельщики, естественно, погонят нас вперед, но раскрываться с «Зенитом» - это смерти подобно. Будем надеяться, что нам представится шанс", - сказал Колыванов.