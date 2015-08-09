Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колыванов: «Раскрываться с «Зенитом» - смерти подобно»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РФПЛ против «Зенита». Специалист отметил ажиотаж, царящий в Уфе перед матчем.


    «Понятное дело, что нам противостоит лидер чемпионата и действующий чемпион России, которому очень сложно противостоять. Поэтому нужно действовать сконцентрированно и не давать разбежаться сопернику. Иначе будет очень тяжело.

    Мы всё делали для того, чтобы чемпионат на нашем стадионе начался именно поединком с грандом. Приятно, что болельщики увидят футболистов такой команды, как «Зенит», которая лучшая на сегодняшний день в стране. Сейчас у нас в городе небывалый ажиотаж, все хотят попасть на футбол. В том, что будет полный стадион, нет никаких сомнений. Как мне сказали, билеты за один день были распроданы.

    Мы аккуратно готовимся к матчу, нужно быть полностью мобилизованными. Болельщики, естественно, погонят нас вперед, но раскрываться с «Зенитом» - это смерти подобно. Будем надеяться, что нам представится шанс", - сказал Колыванов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11