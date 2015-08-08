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    Текстовая трансляция матча «Ювентус» - «Лацио» - на «Бомбардире»

    Футбольный сезон в Италии начинается, и откроется он по традиции матчем за Суперкубок страны, который разыграют «Ювентус» и «Лацио».

    Матч за первый трофей сезона пройдет в Шанхае. «Ювентус» является безусловным фаворитом турнира, команды встречались не так давно в финале кубка Италии, где «старая синьора» одержала победу в дополнительное время со счетом 2:1. Но тогда «Лацио» смогло навязать борьбу чемпиону страны, смогут ли подопечные Стефано Пиоли сделать это еще раз? Узнаем совсем скоро! Начало матча в 15:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Лацио». Комментатор – Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 14:55
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