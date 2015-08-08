Текстовая трансляция матча «Ювентус» - «Лацио» - на «Бомбардире»

Футбольный сезон в Италии начинается, и откроется он по традиции матчем за Суперкубок страны, который разыграют «Ювентус» и «Лацио».



Матч за первый трофей сезона пройдет в Шанхае. «Ювентус» является безусловным фаворитом турнира, команды встречались не так давно в финале кубка Италии, где «старая синьора» одержала победу в дополнительное время со счетом 2:1. Но тогда «Лацио» смогло навязать борьбу чемпиону страны, смогут ли подопечные Стефано Пиоли сделать это еще раз? Узнаем совсем скоро! Начало матча в 15:00 по московскому времени.



«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Лацио». Комментатор – Александр Плеханов.