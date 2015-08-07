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    Мутко: «РФС сам будет закрывать контракт Слуцкого»

    Министр спорта России Виталий Мутко сообщил о источниках финансирования контракта главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, а также сообщил,что Сергей Семак и Сергей Овчинников будут помогать Леониду Слуцкому в сборной России.


    "Будет ли найден целевой источник финансирования под заработную плату Слуцкого? Нет. РФС сам будет закрывать контракт главного тренера.
    Семак останется. Он предан футболу, серьезный организатор, авторитетный человек. Такие люди нужны сборной. Сергей Овчинников тоже очень хорошо работает с вратарями. Он также продолжит трудиться на благо команды», - сказал Мутко.

    Источник: Известия

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    07.08.2015 14:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +28

      Real chempion 7 августа 2015, 21:52

      Ага и работать он будет бесплатно... Ну там бонус какой-то, если задачу выполнит. Здесь солидарен с бубновым и его реакцией на это))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2015, 18:55

      Хоть бы вас судьба наказала за ваш беспридел с тренером сборной-контракт запрещает совмещение-получается что РФС плюет на закон.Очень хочу чтобы это негативно на ЦСКА сказалось-может потом дойдет до супер умных-что нечего хорошего из совмещения не получается.

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      Рейтинг: +1481

      GM > Диктор 7 августа 2015, 19:09

      Очередной АНАЛитеГ.
      "Очень хочу чтобы это негативно на ЦСКА сказалось" - дятлам неизвестно, что есть предложения от которых нельзя отказаться?

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 августа 2015, 16:31

      Мы не чемпионат разыгруем...Что добился Слуцкий в Европе??? Да и чудом Спарту прошли...В защите провал...А ведь это номинальные защитники сборной...Может позвать лучше ребят с Амкара и Краснодара...Да и бойцов сборной не помешало бы иметь...Со времен Евсеева почти не осталось...Разве что, были Семак и Торбинский..Нет "ДУХА" в сборной...Как можно ставить капитаном флегматика-Широкова ??? А ведь от этого все и идет..Вы забыли позор на последних чемпионатах Мира и Европы...Наши показали себя самой безвольной командой...У них даже желания играть не было...Я уже забыл как выглядят "горящие" глаза...Порой кажется,что играют не в футбол для зрителей,а отбывают повинность на поле...Отрабатывают (если только отрабатывают) бабло...И немалое...Про Капелло уже молчу...Где бы мне найти такую работу,чтобы при увольнении еще миллиардик приплатили...Полный маразм...

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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 7 августа 2015, 16:17

      От тренера дауна толку не будет. Что за деньги, что без них.

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      Рейтинг: +1481

      GM > "zenit1925" 7 августа 2015, 19:09

      Бомж-пакет отстрелялся?

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      Рейтинг: +8

      patryy 7 августа 2015, 15:15

      А какая зарплата у Лени в сборной?

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