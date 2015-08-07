Мутко: «РФС сам будет закрывать контракт Слуцкого»

Ага и работать он будет бесплатно... Ну там бонус какой-то, если задачу выполнит. Здесь солидарен с бубновым и его реакцией на это))
Министр спорта России Виталий Мутко сообщил о источниках финансирования контракта главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, а также сообщил,что Сергей Семак и Сергей Овчинников будут помогать Леониду Слуцкому в сборной России.
"Будет ли найден целевой источник финансирования под заработную плату Слуцкого? Нет. РФС сам будет закрывать контракт главного тренера.