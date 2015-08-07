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    Газзаев: «Я категорически против совмещения»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал назначание наставника ЦСКА Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России. Специалист сомневается, что совмещение постов принесет пользу сборной.


    «Во-первых, я приветствую, что главным тренером национальной команды наконец-то назначен отечественный специалист. Это очень важно.

    Во-вторых, я считаю, что с тренером, который будет возглавлять команду не только в матчах отбора Евро-2016, но и будет готовить ее к чемпионату мира 2018 года, необходимо определиться уже сейчас.

    В-третьих, я категорически против совмещения постов главного тренера в клубе и сборной. Я оказался в такой ситуации в 2002 году, и, поверьте, работать в подобных условиях очень непросто. Тренировать сборную должен освобожденный от клубной работы специалист. В противном случае, каким бы объективным он ни был, в некоторых моментах к вопросам комплектования состава и подготовки он будет подходить субъективно. Будет конфликт интересов», – рассказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    07.08.2015 12:48
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Genario
    1438941481
    Валерий Георгиевич прав во всём!
    Ответить
    Дидье
    1438945045
    Газзаев как насчет объедененного чкмпионата.....
    Ответить
    mdu86
    1438945305
    Согласен!Совмещение не есть хорошо!
    Ответить
    343443
    1438945485
    газзаева жаба душит что не его поставили
    Ответить
    Зенит 2015
    1438945657
    Конечно против. Ведь сам хотел же стать главным тренером сборной. Правда отдать должное Газзаеву нужно. Ведь при нём ЦСКА был настоящим , а не липовым, как при Слуцком, чемпионом. Да и в Европе два трофея с тем же ЦСКА.
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    СС Варяг
    1438945961
    Сборная большая ответственность! Совмещение повредит.
    Ответить
    shtair
    1438947064
    Вакансия закрыта Гергич
    Ответить
    Nesterenko
    1438952763
    Что изменится если определить сборной постоянного тренера сейчас? Задачей РФС стояло поставить тренера, который сможет вывести сборную на ЕВРО. Надеются на Слуцкого, почему бы и нет, сделал ЦСКА 2 раза чемпионом. Какая разница кого сейчас ставить, игру это сильно не изменит, а вот моральный дух и отношение игроков да. Хиддинк тоже совмещал временно, когда в Челси работал, никто не пострадал.
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    zico2205
    1438953345
    Слуцкий ничего не изменит...Непонятно,почему не Бердыев??? Он уже устал доказавать,что без звезд можно играть очень достойно...(Несколько чемпионств, обыгрыш Барсы и т.д.)...А что Слуцкий добился на международной арене???Позорные игры в ЛЧ (Рому вспомните) ??? Не будет толку,вот увидите...Нужна предельная самоотдача и строжайшая дисциплина..А Леня этого не сможет...Уж тогда лучше Хомуху...
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    ologreds
    1694997457
    numo438107
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