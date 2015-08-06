Бухаров видит проблему «Рубина» в короткой скамейке

Футболист «Ростова» Александр Бухаров поделился своим видением проблем в казанском «Рубине», с которым южанам предстоит встретиться в ближайшие выходные в рамках четвертого тура РФПЛ.

«Честно говоря, три поражения «Рубина» на старте чемпионата меня удивили. Не знаю в чем причина. Возможно, сказалось, что у команды короткая скамейка, а играть приходится на два фронта. С другой стороны, казанцы уверенно победили в гостях «Штурм» в первом матче Лиги Европы. Думаю, на результатах в чемпионате сказался непростой календарь – в гостях были поединки с ЦСКА и «Спартаком», дома – с «Амкаром», причем поражение в той встрече оказалось во многом случайным. «Рубину» чуть-чуть не везло, но там очень сильная команда», - поведал экс-рубиновец.