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    Бухаров видит проблему «Рубина» в короткой скамейке

    Футболист «Ростова» Александр Бухаров поделился своим видением проблем в казанском «Рубине», с которым южанам предстоит встретиться в ближайшие выходные в рамках четвертого тура РФПЛ.

    «Честно говоря, три поражения «Рубина» на старте чемпионата меня удивили. Не знаю в чем причина. Возможно, сказалось, что у команды короткая скамейка, а играть приходится на два фронта. С другой стороны, казанцы уверенно победили в гостях «Штурм» в первом матче Лиги Европы. Думаю, на результатах в чемпионате сказался непростой календарь – в гостях были поединки с ЦСКА и «Спартаком», дома – с «Амкаром», причем поражение в той встрече оказалось во многом случайным. «Рубину» чуть-чуть не везло, но там очень сильная команда», - поведал экс-рубиновец.

    Источник: ФК «Ростов»

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    06.08.2015 15:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 9 августа 2015, 15:36

      Наконец то Бердыев покажет Рубину где раки зимуют.))

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      Рейтинг: +10

      igor1973 7 августа 2015, 15:41

      Ростов порвет!!!!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:06

      Ещё не вечер

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