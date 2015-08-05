Луис Энрике доволен формой Месси и Неймара

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил удовлетворение формой нападающих команды Лионеля Месси и Неймара. Оба футболиста принимали участие в розыгрыше Кубка Америки, из-за чего им был предоставлен дополнительный отдых.

«Во время отпуска Месси и Неймар тренировались. Так что они не начинают с нуля. Эти игроки приехали в удивительно хорошем состоянии. Я очень доволен их профессионализмом. Они примут участие в матче с «Ромой», - приводит слова Луиса Энрике.

Отметим, что матч Кубка Гампера «Барселона» - «Рома» состоится сегодня и начнется в 23:00 мск.