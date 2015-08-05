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    Луис Энрике доволен формой Месси и Неймара

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил удовлетворение формой нападающих команды Лионеля Месси и Неймара. Оба футболиста принимали участие в розыгрыше Кубка Америки, из-за чего им был предоставлен дополнительный отдых.

    «Во время отпуска Месси и Неймар тренировались. Так что они не начинают с нуля. Эти игроки приехали в удивительно хорошем состоянии. Я очень доволен их профессионализмом. Они примут участие в матче с «Ромой», - приводит слова Луиса Энрике.
    Отметим, что матч Кубка Гампера «Барселона» - «Рома» состоится сегодня и начнется в 23:00 мск.

    Источник: AS

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    05.08.2015 09:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 5 августа 2015, 14:48

      Будет разгром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 5 августа 2015, 10:00

      Пипец Роме!

      1
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