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    Луис Энрике доволен формой Месси и Неймара

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил удовлетворение формой нападающих команды Лионеля Месси и Неймара. Оба футболиста принимали участие в розыгрыше Кубка Америки, из-за чего им был предоставлен дополнительный отдых.

    «Во время отпуска Месси и Неймар тренировались. Так что они не начинают с нуля. Эти игроки приехали в удивительно хорошем состоянии. Я очень доволен их профессионализмом. Они примут участие в матче с «Ромой», – приводит слова Луиса Энрике.
    Отметим, что матч Кубка Гампера «Барселона» – «Рома» состоится сегодня и начнется в 23:00 мск.

    Источник: AS

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    05.08.2015 09:21
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    Комментарии (3)
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    футболист в отставке
    1438758022
    Пипец Роме!
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    Костя-ФК Барселона
    1438775335
    Будет разгром
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