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    Спортинг может арендовать Сильву

    Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Сильва ожидает решения относительно своего будущего.

    Предполагается, что сезон-2015/16 Сильва проведет в аренде, но пока неизвестно, в каком именно клубе. Рафаэль Бенитес рассчитывает, что это будет одна из команд Примеры, однако к футболисту пока присматривается лиссабонский «Спортинг».

    Португальский клуб недавно понес серьезную кадровую потерю: получил травму центральный полузащитник команды Виллиам Карвалью. Именно его, по-видимому, в Лиссабоне хотят заменить Сильвой.

    В прошлом сезоне Лукас Сильва сыграл восемь матчей за «Реал».

    Источник: AS

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    05.08.2015 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      XAH_UFA 5 августа 2015, 09:32

      Замена Пепе подростает.

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