Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михайлович: «С «Баварией» будет непросто»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал, что ожидает от своей команды в предстоящем Audi Cup в Мюнхене. Сегодня итальянцы в полуфинале турнира сыграют с «Баварией».

    «Сейчас мы находимся в отличном состоянии. Мы отлично показали себя в прошедших матчах как с точки зрения физической формы, так и по содержанию игры. Уверен, на Audi Cup мы продолжим играть в том же духе. В матче с «Баварией» нам будет непросто», — цитирует Михайловича официальный сайт «Баварии».
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      forward163 4 августа 2015, 15:14

      Надеюсь обе команды очнутся от предсезонки и сыграют Нормальный матч! хотя на мой взгляд результат, точнее победитель известен..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 13:13

      Конечно это тебе не российский футбол,тут бегать надо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11