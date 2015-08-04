Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Михайлович: «С «Баварией» будет непросто»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал, что ожидает от своей команды в предстоящем Audi Cup в Мюнхене. Сегодня итальянцы в полуфинале турнира сыграют с «Баварией».

    «Сейчас мы находимся в отличном состоянии. Мы отлично показали себя в прошедших матчах как с точки зрения физической формы, так и по содержанию игры. Уверен, на Audi Cup мы продолжим играть в том же духе. В матче с «Баварией» нам будет непросто», — цитирует Михайловича официальный сайт «Баварии».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anton_ayvazov
    1438683209
    Конечно это тебе не российский футбол,тут бегать надо
    Ответить
    forward163
    1438690449
    Надеюсь обе команды очнутся от предсезонки и сыграют Нормальный матч! хотя на мой взгляд результат, точнее победитель известен..
    Ответить
    ologreds
    1694997480
    numo437737
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+