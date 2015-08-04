Михайлович: «С «Баварией» будет непросто»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал, что ожидает от своей команды в предстоящем Audi Cup в Мюнхене. Сегодня итальянцы в полуфинале турнира сыграют с «Баварией».

«Сейчас мы находимся в отличном состоянии. Мы отлично показали себя в прошедших матчах как с точки зрения физической формы, так и по содержанию игры. Уверен, на Audi Cup мы продолжим играть в том же духе. В матче с «Баварией» нам будет непросто», — цитирует Михайловича официальный сайт «Баварии».