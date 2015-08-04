Торрес: «Отдал бы жизнь за победу в Примере»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал, что готов на любые жертвы ради победы своей команды в чемпионате Испании. Форвард уверен, что будет долго играть на высоком уровне.

«Для меня всё ещё есть титулы, которые я хотел бы завоевать. Например, я пропустил победу в чемпионате Испании. Я никогда не побеждал в Примере, и было бы замечательно добиться этого с «Атлетико». Я бы отдал жизнь и всё, что имею, за победу в чемпионате Испании.

Я хочу продолжать выигрывать, отлично себя чувствую и полон энтузиазма для выступления на высочайшем уровне. У меня впереди ещё достаточно лет, и я хочу насладиться ими в «Атлетико». Хочу, чтобы люди разделили со мной это удовольствие. Хочу выигрывать титулы, и неважно, случится это в этом сезоне, следующем или позже», - сказал Торрес.