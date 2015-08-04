Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торрес: «Отдал бы жизнь за победу в Примере»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал, что готов на любые жертвы ради победы своей команды в чемпионате Испании. Форвард уверен, что будет долго играть на высоком уровне.

    «Для меня всё ещё есть титулы, которые я хотел бы завоевать. Например, я пропустил победу в чемпионате Испании. Я никогда не побеждал в Примере, и было бы замечательно добиться этого с «Атлетико». Я бы отдал жизнь и всё, что имею, за победу в чемпионате Испании.
    Я хочу продолжать выигрывать, отлично себя чувствую и полон энтузиазма для выступления на высочайшем уровне. У меня впереди ещё достаточно лет, и я хочу насладиться ими в «Атлетико». Хочу, чтобы люди разделили со мной это удовольствие. Хочу выигрывать титулы, и неважно, случится это в этом сезоне, следующем или позже», - сказал Торрес.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 4 августа 2015, 11:31

      Какие жертвы)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 11:06

      ну это уж слишком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 07:37

      хех, в Примере. В России бы попробовал хе-хе-хе)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11