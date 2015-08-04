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    Торрес: «Отдал бы жизнь за победу в Примере»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал, что готов на любые жертвы ради победы своей команды в чемпионате Испании. Форвард уверен, что будет долго играть на высоком уровне.

    «Для меня всe ещe есть титулы, которые я хотел бы завоевать. Например, я пропустил победу в чемпионате Испании. Я никогда не побеждал в Примере, и было бы замечательно добиться этого с «Атлетико». Я бы отдал жизнь и всe, что имею, за победу в чемпионате Испании.
    Я хочу продолжать выигрывать, отлично себя чувствую и полон энтузиазма для выступления на высочайшем уровне. У меня впереди ещe достаточно лет, и я хочу насладиться ими в «Атлетико». Хочу, чтобы люди разделили со мной это удовольствие. Хочу выигрывать титулы, и неважно, случится это в этом сезоне, следующем или позже», – сказал Торрес.
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    Источник: Goal.com

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    04.08.2015 07:34
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    Комментарии (4)
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    Jack Frost
    1438663040
    хех, в Примере. В России бы попробовал хе-хе-хе)
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438675581
    ну это уж слишком
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    Raulya
    1438677062
    Какие жертвы)))))))
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    ologreds
    1694997480
    numo437733
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