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    Черышев — в заявке «Реала» на «Audi Cup»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес огласил список футболистов, которые отправятся на предсезонный турнир в Мюнхен. В нем оказался и российский полузащитник Денис Черышев. Вместе с ним защищать честь «королевского» клуба отправятся еще 23 игрока. В заявке не оказалось Карима Бензема и Криштиану Роналду. Официальная причина — травмы.
    Уже во вторник испанцы проведут полуфинальный матч турнира против английского «Тоттенхэма».

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    Источник: ФК «Реал»

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    03.08.2015 17:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 августа 2015, 20:11

      Удачи Денису!

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      Рейтинг: +28

      Ira55927 3 августа 2015, 17:52

      ШАНС ДЛЯ НЕГО

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Ira55927 3 августа 2015, 19:15

      Не сомневаюсь, что Денис себя проявит. Но на его позиции играет Роналдо! Поэтому нужно уходить из Реала, либо загубит всю карьеру на лавке!

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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 3 августа 2015, 17:31

      Ну правильно, пока время есть перед стартом сезона, нужно залечивать все травмы

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 17:28

      "Травмированные" не хотят опозориться перед шпорами =))

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