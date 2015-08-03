Черышев — в заявке «Реала» на «Audi Cup»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес огласил список футболистов, которые отправятся на предсезонный турнир в Мюнхен. В нем оказался и российский полузащитник Денис Черышев. Вместе с ним защищать честь «королевского» клуба отправятся еще 23 игрока. В заявке не оказалось Карима Бензема и Криштиану Роналду. Официальная причина — травмы.





Уже во вторник испанцы проведут полуфинальный матч турнира против английского «Тоттенхэма». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!