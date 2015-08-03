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    Черышев — в заявке «Реала» на «Audi Cup»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес огласил список футболистов, которые отправятся на предсезонный турнир в Мюнхен. В нем оказался и российский полузащитник Денис Черышев. Вместе с ним защищать честь «королевского» клуба отправятся еще 23 игрока. В заявке не оказалось Карима Бензема и Криштиану Роналду. Официальная причина — травмы.
    Уже во вторник испанцы проведут полуфинальный матч турнира против английского «Тоттенхэма».

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    Источник: ФК «Реал»

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    03.08.2015 17:23
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Кукуха
    1438612121
    "Травмированные" не хотят опозориться перед шпорами =))
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    k1llerS_Pro
    1438612267
    Ну правильно, пока время есть перед стартом сезона, нужно залечивать все травмы
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    Ira55927
    1438613529
    ШАНС ДЛЯ НЕГО
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    VIPded
    1438621899
    Удачи Денису!
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    ologreds
    1694997484
    numo437673
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