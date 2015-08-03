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    ЦСКА может быть наказан домашней игрой без зрителей

    Московский ЦСКА за неподобающее поведение собственных болельщиков в матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0) может понести наказание в виде проведения одного домашнего матча без зрителей. Напомним, что «армейские» фанаты позволяли себе ксенофобские кричалки и демонстрировали оскорбительный баннер.
    Кроме того, москвичам грозит штраф в размере полумиллиона рублей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2015 15:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 19:34

      опятьььььь...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 17:17

      Дресс Код..Малиновые пиджаки.синие шорты.нестриженые ногти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      body 3 августа 2015, 17:14

      лишить трех очков....

      3
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:55

      Накажут как всегда клуб...

      3
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 3 августа 2015, 15:30

      весь матч было стыдно за этих отморозков, надо запрещать таким "болельщикам" посещать матчи

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