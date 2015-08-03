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    КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА на матче против «Анжи»

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что не подобающие поведение болельщиков московского ЦСКА на матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0) будет рассмотрено на ближайшем заседании.
    «КДК рассмотрит инциденты по трем матчам: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Терек» и ЦСКА — «Анжи». Будут рассмотрены баннер оскорбительного характера и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных и нецензурных выражений. В рапорте есть запись делегата матча с подробным описанием того, что и как скандировалось, какой баннер был и так далее. Оценку данному баннеру и скандированиям даст КДК на своем заседании», - поведал функционер.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.08.2015 13:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Мачоо 4 августа 2015, 18:02

      оставьте в покое болельщиков, лучше делом займитесь так называемые чиновники мляяя

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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 августа 2015, 14:44

      Хоть я и болельщица ЦСКА но этих выр.....ков с трибун так называкмых "болельщиков" нужно наказать....попробывали они по одному так в лицо кому нибудь в махачкале сказать)))) кишка дрогнет....

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