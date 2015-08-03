КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА на матче против «Анжи»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что не подобающие поведение болельщиков московского ЦСКА на матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0) будет рассмотрено на ближайшем заседании.





«КДК рассмотрит инциденты по трем матчам: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Терек» и ЦСКА — «Анжи». Будут рассмотрены баннер оскорбительного характера и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных и нецензурных выражений. В рапорте есть запись делегата матча с подробным описанием того, что и как скандировалось, какой баннер был и так далее. Оценку данному баннеру и скандированиям даст КДК на своем заседании», - поведал функционер. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!