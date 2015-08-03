Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маротта: «Иско и Оскар — не выдающиеся игроки»

    Генеральный директор итальянского «Ювентуса» Джузеппе Маротта дал понять, что его клуб не будет подписывать игроков «Реала» и «Челси» Иско и Оскара соответственно.
    «Мы ищем треквартисту? Вообще-то нам нужен игрок в полузащиту, но без каких-то специфических качеств. Нужен игрок, который впишется в эту линию, наполненную очень разными футболистами – Клаудио Маркизио, Полем Погба, Сами Хедира, Роберто Перейра. Пауло Дибала может сыграть под нападающим. Что касается Иско и Оскара, я бы не назвал этих игроков выдающимися, но они бы нас усилили. К сожалению, они нам не принадлежат, и мы никогда их не подпишем», - сказал функционер.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 13:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      KINGSof10 3 августа 2015, 16:39

      а Хедира безусловно выдающийся, вписан в летопись футбола золотыми буквами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Agro1987 3 августа 2015, 15:37

      Маротта, хватит нести чушь. Оскар и Иско не выдающиеся? Просто они нам не по карману, вот и всё. Юве не хочет учиться на своих ошибках. Лигу Чемпионов нам не выиграть без чемпионов, и это нужно зарубить себе на носу раз и навсегда. Если они не выдающиеся, то кто выдающийся? Хедира, может Перейра или Дибала? Вот и поглядим на этот сезон. А если мы чего-то хотим достичь, то нам обязательно нужно усилить состав, и я даже знаю кем. Нужно было не отпускать Дармиана в МЮ. Нужно было вместо Видаля и Пирло купить Вератти и Иско, или Де Брюнье. Нужно было в нападение брать не бревно Манджукича, а того же Лаказета ил Лиона или Санчеса, можно лавесси. И нужно усилить защиту и купить Бенатиа. С этими игроками было бы очень круто, но вы как всегда зажимаете деньги...эх...сколько можно.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:08

      И ляпнул же...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11