Маротта: «Иско и Оскар — не выдающиеся игроки»

а Хедира безусловно выдающийся, вписан в летопись футбола золотыми буквами!
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а Хедира безусловно выдающийся, вписан в летопись футбола золотыми буквами!
Маротта, хватит нести чушь. Оскар и Иско не выдающиеся? Просто они нам не по карману, вот и всё. Юве не хочет учиться на своих ошибках. Лигу Чемпионов нам не выиграть без чемпионов, и это нужно зарубить себе на носу раз и навсегда. Если они не выдающиеся, то кто выдающийся? Хедира, может Перейра или Дибала? Вот и поглядим на этот сезон. А если мы чего-то хотим достичь, то нам обязательно нужно усилить состав, и я даже знаю кем. Нужно было не отпускать Дармиана в МЮ. Нужно было вместо Видаля и Пирло купить Вератти и Иско, или Де Брюнье. Нужно было в нападение брать не бревно Манджукича, а того же Лаказета ил Лиона или Санчеса, можно лавесси. И нужно усилить защиту и купить Бенатиа. С этими игроками было бы очень круто, но вы как всегда зажимаете деньги...эх...сколько можно.....
И ляпнул же...