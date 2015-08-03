Гинер и Мутко ведут переговоры по Слуцкому

31 июля министр спорта России Виталий Мутко провёл встречу с президентом ЦСКА Евгением Гинером по поводу совмещения постов главным тренером клуба Леонидом Слуцким в клубе и сборной России. «Советский спорт» утверждает, что Слуцкий в курсе переговоров, и вероятность его назначения крайне велика.





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Отмечается, что наставник ЦСКА остаётся единственной кандидатурой на пост главного тренера сборной России. Ранее Мутко сообщил, что новый главный тренер сборной России может быть назначен уже на этой неделе.