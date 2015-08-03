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    Гинер и Мутко ведут переговоры по Слуцкому

    31 июля министр спорта России Виталий Мутко провёл встречу с президентом ЦСКА Евгением Гинером по поводу совмещения постов главным тренером клуба Леонидом Слуцким в клубе и сборной России. «Советский спорт» утверждает, что Слуцкий в курсе переговоров, и вероятность его назначения крайне велика.

    Отмечается, что наставник ЦСКА остаётся единственной кандидатурой на пост главного тренера сборной России. Ранее Мутко сообщил, что новый главный тренер сборной России может быть назначен уже на этой неделе.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2015 11:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:01

      ДОговорятся, конечно...

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:04

      надеюсь это только до Евро. А затем найдут другого для сборной, совмещение это ни нам ни вам.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 3 августа 2015, 11:57

      Ну оооочень я этого не хочу!Пущей другого ищут,а у Лени и в ЦСКА есть чем заняться.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded > SHMEL 3 августа 2015, 12:16

      Другим, кажись и увы, не пахнет... Успеха Лёне! Пусть выводит сборную на ЧЕ и другому её отдаёт!

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