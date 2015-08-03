Виталий Мутко: «Тренер должен быть освобожденным, но на 4 игры мы можем сделать исключение»

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о ситуации с новым главным тренером сборной России.



« Я уже говорил на тему, надо исходить из того, какие задачи мы будем решать. У нас остались 4 официальные игры в квалификации Евро. Задача – попасть на чемпионат Европы. Для этого нужен тренер: а) российский специалист; б) тот, который знает игроков, национальную команду.



Времени мало, 5 сентября уже игра. Это человек, у которого есть опыт, знания, результат на этот момент. Исходя из этих критериев, вы поймете, что круг специалистов ограничен.



Контракт будет заключен до конца отборочного цикла, с продлением на чемпионат Европы. После Евро мы уже примем решение.

Сейчас много дискуссий, освобожденным должен быть тренер или нет. Конечно же, я сторонник того, что тренер должен быть освобожденным. Это понятно, это азбука. И жизненный опыт говорит мне о том же. Этоложный момент. Но в данном случае на 4 игры мы можем сделать исключение, — сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».