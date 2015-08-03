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    Виталий Мутко: «Тренер должен быть освобожденным, но на 4 игры мы можем сделать исключение»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о ситуации с новым главным тренером сборной России.


    « Я уже говорил на тему, надо исходить из того, какие задачи мы будем решать. У нас остались 4 официальные игры в квалификации Евро. Задача – попасть на чемпионат Европы. Для этого нужен тренер: а) российский специалист; б) тот, который знает игроков, национальную команду.

    Времени мало, 5 сентября уже игра. Это человек, у которого есть опыт, знания, результат на этот момент. Исходя из этих критериев, вы поймете, что круг специалистов ограничен.

    Контракт будет заключен до конца отборочного цикла, с продлением на чемпионат Европы. После Евро мы уже примем решение.
    Сейчас много дискуссий, освобожденным должен быть тренер или нет. Конечно же, я сторонник того, что тренер должен быть освобожденным. Это понятно, это азбука. И жизненный опыт говорит мне о том же. Этоложный момент. Но в данном случае на 4 игры мы можем сделать исключение, — сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    03.08.2015 06:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 16:07

      Такой не двусмысленный намёк...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 августа 2015, 12:41

      Лёня Освобожденный

      4
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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 3 августа 2015, 12:26

      Это будет окончательный крах сборной. Сборную тренировать надо. Только силой раскачивания в кресле матчи не выиграть.

      2
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 11:05

      А мне кажется что Слуцкий самое то будет

      0
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      Рейтинг: +12

      lasd 3 августа 2015, 10:54

      Слуцкий не пойдет . Уйти от Гинера в подчинение к Мудко ? Что он - дурак ? С Мудко вообще ни один толковый(востребованный) тренер работать не будет . И Бородюк не пойдет . Он же понимает что это будет большой жирный крест на его тренерской карьере . Козлом отпущения на выхлопе будет-то тренер сборной , которого сейчас обосравшись пытаются назначить .

      0
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      Рейтинг: +18

      ignorant 3 августа 2015, 10:41

      Будет позором не выйти из самого легкого отборочного цикла.

      0
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      Рейтинг: +11

      Cergei. 3 августа 2015, 09:43

      В россии игроки низкого уровня!!!!!Никакой тренер не способен создать игру с такими игроками!!!!!!!!Тем более в такой короткий срок почти невозможно.Даже и попадун на евро.Посмотрите как они играют.Пешеходы!!!!!Им сначала бегать научиться надо хотя бы 90 минут.

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > Cergei. 3 августа 2015, 10:02

      Объясни свои слова про низший уровень? Или просто умеешь говорить не думая?

      3
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 > морозз 3 августа 2015, 15:46

      Посмотри как сыграли на чемпионате мира????У тебя зрение есть????Или это тебе не чем не говорит?Или виноват тренер????Тогда вопросов больше нет к тебе

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      Рейтинг: +4077

      морозз 3 августа 2015, 09:33

      Как в поговорке...все перед законом равны, но есть исключения и на этом закон превращается в фикцию!

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      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 3 августа 2015, 09:30

      нее ток не Слуцкий..опять его центр обороны из березы и игнашевича до добра не доведет

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      Рейтинг: +18

      Diviasil 3 августа 2015, 08:36

      Походу Бородюк будет

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