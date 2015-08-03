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    МКЧ. «Барселона» проиграла «Фиорентине»

    Испанская «Барселона» в очередном матче Международного кубка чемпионов уступила в гостях итальянской «Фиорентине».
    2 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки»
    Фиорентина (Флоренция) - Барселона (Испания) - 2:1 (2:1)
    Голы: 1:0 - Бернардески, 4; 2:0 - Бернардески, 12; 2:1 - Суарес, 17.
    Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Паскуаль (Багадур, 75), Ронкалья (Ребич, 79), Томович, Хоакин (Алонсо, 66), Валеро, Иличич (Весино, 65), Бабакар (Росси, 46), Бадель (Суарес, 46), Бернардески.
    Барселона: тер Штеген (Масип, 78), Вермален, Пике, Альба, Иньеста (Эль-Хаддади, 46), Ракитич (Рамирес, 64), Бускетс, Роберто, Рафинья (Гумбау, 78), Суарес (Бартра, 74), Педро.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 00:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 3 августа 2015, 13:02

      конечно, это товарищеские матчи, но всё равно неприятно когда Барса проигрывает, надеюсь 11 сентября этого не произойдёт!

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 3 августа 2015, 11:09

      Пфффф...... Всего лишь, небольшая неприятность. Да, без Месси - это другая команда, но на этом турнире, я уверен, дело в настрое игроков. В основных матчах Барса будет играть намного лучше.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:37

      Вот как незаменим Месси.

      1
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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 3 августа 2015, 07:39

      Без Месси так вообще ничего не могут...

      0
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      Рейтинг: +682

      DANTE 007 3 августа 2015, 07:26

      мне как то пох...й на эти убогие предсезонные матчи. Вот когда начнуться официальные, тогда у глоров чмошной боварки, голубой вагины ЧМОлси, и спермовых поблядушек из риала будут нолики дрожать как и впередедущем сезоне. второй золотой ТРЕБЛ сильно порвал нолики этих чмошниц, что они так сильно радуются этим предсезонным товорнякам)))

      -1
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 3 августа 2015, 07:23

      возрадуйтесь хейтеры барсы
      ваше время пришло на предсезонках

      2
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 3 августа 2015, 07:13

      Опять гнилые отмазки глоров бабселоны и гномодрочеров)))проигрывайте достойно черти!!!

      -2
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      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil > ANTI CULE 3 августа 2015, 08:54

      Пока что главная мразь здесь-это ты!

      2
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE > RomarioBrazil 3 августа 2015, 11:14

      Одна вафля откликнулась)))где твои подружки заднеприводный?

      0
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      Рейтинг: +14

      Viola 3 августа 2015, 06:23

      обычный товарищеский матч, но всё равно приятно- не каждый день с Барсой играешь...а тут ещё и выиграли. Forza Viola!

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      Рейтинг: +894

      Ахад 3 августа 2015, 02:42

      бабсу ипут кому не лень...и до нас очередь дойдёт:)

      -3
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      Рейтинг: +18

      Виктор1983 > Ахад 3 августа 2015, 09:39

      Лучше за Баварией смотри.без кубка остались

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Ахад 3 августа 2015, 17:22

      Да - вас тоже ...

      -1
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      Рейтинг: +13

      Baur1989 3 августа 2015, 01:09

      Барселона все время пришло проиграть следуший сезон нет шанса((((((((((((((

      1
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