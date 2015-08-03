МКЧ. «Барселона» проиграла «Фиорентине»

конечно, это товарищеские матчи, но всё равно неприятно когда Барса проигрывает, надеюсь 11 сентября этого не произойдёт!
конечно, это товарищеские матчи, но всё равно неприятно когда Барса проигрывает, надеюсь 11 сентября этого не произойдёт!
Пфффф...... Всего лишь, небольшая неприятность. Да, без Месси - это другая команда, но на этом турнире, я уверен, дело в настрое игроков. В основных матчах Барса будет играть намного лучше.
Вот как незаменим Месси.
Без Месси так вообще ничего не могут...
мне как то пох...й на эти убогие предсезонные матчи. Вот когда начнуться официальные, тогда у глоров чмошной боварки, голубой вагины ЧМОлси, и спермовых поблядушек из риала будут нолики дрожать как и впередедущем сезоне. второй золотой ТРЕБЛ сильно порвал нолики этих чмошниц, что они так сильно радуются этим предсезонным товорнякам)))
возрадуйтесь хейтеры барсы
ваше время пришло на предсезонках
Опять гнилые отмазки глоров бабселоны и гномодрочеров)))проигрывайте достойно черти!!!
Одна вафля откликнулась)))где твои подружки заднеприводный?
обычный товарищеский матч, но всё равно приятно- не каждый день с Барсой играешь...а тут ещё и выиграли. Forza Viola!
Барселона все время пришло проиграть следуший сезон нет шанса((((((((((((((