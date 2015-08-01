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    «Краснодар» провел переговоры с Гильерме

    Вратарь «Локомотива» Гильерме на этой неделе прилетал в Краснодар на переговоры с клубом Сергея Галицкого по поводу своего контракта, который, вполне возможно, будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, что 29-летний бразилец, выступающий в России с 2007 года, в ближайшее время должен получить российское гражданство. В текущем сезоне Гильерме провел в премьер-лиге два матча, пропустил один мяч. Также на его счету встреча за Суперкубок России и один пропущенный мяч.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -4

      DmitrKravch 1 августа 2015, 14:10

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      -1
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      Рейтинг: -4

      DmitrKravch 1 августа 2015, 14:10

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      -1
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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 1 августа 2015, 13:43

      Полный бред!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9

      ArsenalAlania 1 августа 2015, 13:08

      в сборную его надо вместо конифея

      0
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      Рейтинг: +36

      KeeperMSTS7710 1 августа 2015, 12:58

      Гильерме в краснодар,а Синицина в ростов

      0
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:54

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      -2
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 12:06

      зачем он нужен Краснодару когда есть Дикань, который часто тащит, которого так безрассудно потерял спартак

      1
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      Рейтинг: +826

      Grag > ВАЙПЕР 1 августа 2015, 12:24

      Дикань уже не молод,ему 38.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > ВАЙПЕР 1 августа 2015, 12:26

      Диканю уже 38!!! Ну а Гильерме нужен и в ЛОКО (по крайней мере хотелось бы в это верить)! Как говорится: "Такая корова нужна самому!"

      0
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      ...
      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР > Grag 1 августа 2015, 13:09

      пару сезонов на своём уровне ещё сможет отыграть, да и Гильерме тоже не юниор, через год уже 30, явно не на перспективу его берут

      -1
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      Рейтинг: -100

      серИт > ВАЙПЕР 1 августа 2015, 14:18

      вот вот лучше бы еще пару полевок взяли, чем эту дырку из лобка

      -2
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      Рейтинг: +826

      Grag > ВАЙПЕР 2 августа 2015, 09:19

      я думаю раз берут,значит Дикань скоро заканчивать будет,ну так логично.Хотя по моему мнению Андрей насколько посильнее Гильерме.

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 1 августа 2015, 11:58

      Хороший вратарь и с российским паспортом будет многими востребован!

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      Рейтинг: +152

      ren888888 1 августа 2015, 11:54

      кРАСНОДАР и Рубин молодцы,а моускоуский сиэска и[Соблюдайте правила]ский 63денит почемуто гоффно((

      -1
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      Рейтинг: +152

      ren888888 1 августа 2015, 11:53

      кРАСНОДАР и Рубин молодцы,а моускоуский сиэска и[Соблюдайте правила]ский бзденит почемуто гоффно((

      -3
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