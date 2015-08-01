«Краснодар» провел переговоры с Гильерме

Вратарь «Локомотива» Гильерме на этой неделе прилетал в Краснодар на переговоры с клубом Сергея Галицкого по поводу своего контракта, который, вполне возможно, будет подписан в ближайшее время.



Напомним, что 29-летний бразилец, выступающий в России с 2007 года, в ближайшее время должен получить российское гражданство. В текущем сезоне Гильерме провел в премьер-лиге два матча, пропустил один мяч. Также на его счету встреча за Суперкубок России и один пропущенный мяч.





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